Карпунин подтвердил информацию об уходе из рязанской ОКБ

Экс-главврач больницы опубликовал пост в соцсетях.

Андрей Карпунин подтвердил информацию об уходе из рязанской ОКБ. Прощальный пост он опубликовал в соцсетях.

Карпунин работал в больнице с 1997 года. В учреждении он прошел от медбрата нейрососудистого отделения до главного врача.

Хочу ещё раз поблагодарить Вас за ту поддержку, помощь, доверие и участие которое вы мне дали!

Специалист поблагодарил единомышленников за поддержку, помощь, доверие и участие. «Мы всегда слышали наших пациентов и старались помочь, насколько это было нам по силам и возможностям. Дорога развития, изменений и созидания бесконечна и впереди ещё много интересных и знаковых событий в жизни Областной Клинической Больницы», — написал Карпунин.