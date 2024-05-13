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Кандидат в министры обороны РФ рассказал, над чем стоит работать в ведомстве
Об этом Андрей Белоусов сказал во время слушаний в Совфеде.

Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов рассказал на слушаниях в Совете Федерации о том, над чем стоит работать в ведомстве, и затронул вопросы социального обеспечения участников СВО. Он отвечал на вопрос о том, считает ли достаточными существующие меры соцзащиты военнослужащих. Информацию привело издание РБК.

Чиновник сказал о необходимости решения вопросов медобслуживания в гражданских поликлиниках. Он заявил, что нужно убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот.

«Действительно, у нас и денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты подняли планку минимум до 200 тысяч, а в принципе люди получают там гораздо больше. Но жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежному довольствию. Нам тут есть над чем работать», — сказал Белоусов.

Также чиновник затронул вопрос выплат гражданскому персоналу в воинских частях, особенно в области медицинского обслуживания.

«Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто переполнены, этот вопрос надо решать. Это касается и избыточной бюрократии и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему, это должно решаться в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия», — сказал кандидат в министры.

Также Белоусов затронул случаи, когда у участников военной операции есть на иждивении несовершеннолетние, включая братьев и сестер, но они «фактически оказываются вне системы льгот, которые предоставляют регионы».