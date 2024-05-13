Эпидемиологи призвали рязанцев сделать прививку от столбняка

Уточняется, что заболевание в 90% случаев приводит к смерти.

Эпидемиологи призвали рязанцев сделать прививку от столбняка. Информацию опубликовала ГТРК «Ока».

Уточняется, что инфекционное заболевание в 90% случаев приводит к смерти. «Оно поражает мышечную ткань, а затем вызывает конвульсии, которые в итоге заканчиваются сильными спазмами в дыхательной системе и параличом сердечной мышцы», — отмечается в публикации.

Споры столбняка находятся в организмах животных, в почве, на поверхности ржавых инструментов. Из-за этого при любой травме человек рискует занести смертельно-опасную бактерию в организм.