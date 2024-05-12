В Свердловской области произошло смертельное ДТП

В Свердловской области в субботу, 11 мая, случилось смертельное ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

Инцидент произошел около 23.10 часов в районе дома № 50 на улице Советской поселка Первомайский Верхнепышминского района.

По предварительным данным ведомства, водитель «ВАЗ 21080» не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на кустарники. Машина опрокинулась.

Отмечается, что пассажир 1975 года рождения скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Водителя с травмами головы, переломом руки и рваными ранами госпитализировали в больницу.

Кроме того, выяснилось, что водитель был пьян. Результат медосвидетельствования на состояние опьянения показал наличие 0,96 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Фото: Telegram-канал «ГИБДД Свердловской области»