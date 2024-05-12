В Ставропольском крае в ДТП погибли три человека

В Ставропольском крае в воскресенье, 12 мая, около 11 часов утра произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинпекции.

По предварительным данным ведомства, на седьмом километре автодороги «Кочубеевское — Казьминское — Заветное» водитель автомобиля «Форд Скорпио» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис».

Отмечается, что скончались 36-летние водитель и пассажир «Хендэ», а также 20-летняя пассажирка автомобиля «Форд».

Кроме того, пострадали 21-летний водитель «Форда» и семилетняя девочка «Хендэ». Как заявили в ведомстве, ребенок в момент ДТП находился в удерживающем устройстве, что спасло его от смерти.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»