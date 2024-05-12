В Рязанской области снова засняли северное сияние

Жители наблюдали природное явление в Сасовском, Спасском, Шиловском районах, а также в Касимове, Путятине, Шилове.

В Рязанской области в ночь на воскресенье, 12 мая, снова засняли северное сияние. Кадрами жители региона поделились в комментариях под постом группы «Rznastro | Космос | Рязань | Астрономия».

Жители наблюдали природное явление в Сасовском, Спасском, Шиловском районах, а также в Касимове, Путятине, Шилове.

Ранее рязанцы уже делились снимками северного сияния.

Фото: Владимир Колосов, Татьяна Чеченева