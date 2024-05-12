В Рязанской области при пожаре в доме пострадал мужчина

Сообщение о пожаре поступило в 20:28. Горел жилой двухэтажный дом.

В селе Борисове Клепиковского района в субботу, 11 мая, случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 20:28. Горел двухэтажный деревянный дом. Огонь мог перейти на два соседних дома.

В 22:08 возгорание локализовали, а в 22:36 — ликвидировали.

Как добавили в региональном ГУ МЧС, мужчину 1979 года рождения госпитализировали.

На месте работало четыре автомобиля и 16 человек личного состава.