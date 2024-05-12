В Рязанской области при пожаре в доме пострадал мужчина
Сообщение о пожаре поступило в 20:28. Горел жилой двухэтажный дом.
В селе Борисове Клепиковского района в субботу, 11 мая, случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 20:28. Горел двухэтажный деревянный дом. Огонь мог перейти на два соседних дома.
В 22:08 возгорание локализовали, а в 22:36 — ликвидировали.
Как добавили в региональном ГУ МЧС, мужчину 1979 года рождения госпитализировали.
На месте работало четыре автомобиля и 16 человек личного состава.