В Рязани задержали пьяную женщину за рулем «Пежо»

Рязанке грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

В Рязани задержали пьяную женщину за рулем «Пежо». Об этом сообщили в Telegram-канале регионального УМВД.

В полицию обратились рязанцы и рассказали, что в доме на улице Островского скандалит нетрезвая женщина. На место направили наряд.

Сотрудники ППСП по указанному адресу нарушительницу не застали. Ее муж рассказал, что супруга уехала на автомобиле. Патрульные решили подождать возможного возвращения рязанки.

Вскоре у дома показался автомобиль «Пежо», за рулем которого была женщина. Полицейские остановили автомобиль и заметили у водителя признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у 46-летней рязанки 0,42 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень. Нарушительницу отстранили от управления транспортным средством.

Рязанке грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.