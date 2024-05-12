В Рязани в ДТП на Голенчинском шоссе пострадал мужчина

По предварительной информации, 47-летний местный житель, управляя автомобилем «Хавал», совершил столкновение с автомобилем «Газель Некст», под управлением 32-летнего рязанца.

В воскресенье, 12 мая, примерно в 7:10 в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась вблизи дома 4 по улице Голенчинское шоссе. По предварительной информации ведомства, 47-летний местный житель на автомобиле «Хавал» столкнулся с «Газелью Некст», под управлением 32-летнего рязанца.

Водитель автомобиля «Хавал» получил травмы. Его доставили в медучреждение.

В Госавтоинспекции отметили, что проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.