Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 12
10°
Пнд, 13
11°
Втр, 14
12°
ЦБ USD 91.82 0.7 09/05
ЦБ EUR 98.95 0.64 09/05
Нал. USD 90.00 / 100.00 11/05 09:05
Нал. EUR 95.00 / 115.00 11/05 09:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
6 405
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
10 558
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
15 917
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
35 969
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани спасли ребенка с пятипроцентным шансом на выживание
Ребенок 58 дней был пациентом ОРИТН Перинатального центра. Он родился в начале весны на 26 неделе беременности с весом 930 граммов. Врачи детской реанимации помогали дышать ребенку с помощью искусственной вентиляции легких.

В Рязани спасли ребенка с пятипроцентным шансом на выживание. Об этом сообщили в официальной группе рязанского областного перинатального центра во «ВКонтакте».

Ребенок родился в начале весны на 26 неделе беременности с весом 930 граммов. Врачи детской реанимации помогали дышать ребенку с помощью искусственной вентиляции легких.

«За период лечения все отделение реанимации вместе со своим маленьким пациентом боролось с дыхательной недостаточностью, врожденной пневмонией, бронхолегочной дисплазией, анемией и другими жизнеугрожающими осложнениями такого раннего появления на свет», — написали в посте.

Отмечается, что мальчик рос, набирал вес, но у него случилось еще одно осложнение — некротический энтероколит. Как объяснили в перинатальном центре, это состояние, при котором происходит разрыв стенки кишки и выход содержимого в брюшную полость, что сопровождается перитонитом.

«Данное осложнение, опять-таки, связанное с крайней незрелостью органов и систем, у таких детишек, сопровождается в 95% случаев самым трагичным исходом», — говорится в посте.

Однако на помощь специалистам вызвали врача-хирурга областной детской клинической больницы Олега Ларькина, который «провел сложнейшую операцию»: удалил часть пораженного кишечника и очистил брюшную полость. После операции ребенок восстанавливался.

Мальчик провел в стенах Перинатального центра 58 дней. За это время он стал весить 1630 граммов. Ребенка перевели для реабилитации в РОДКБ.

«Для выписки домой еще требуется немало времени, питается он, например, еще с помощью зондика, необходимо восстановление полноценной работы кишечника, но уже понятно, что этот кроха — борец», — заключили в посте.