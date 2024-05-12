В Рязани спасли ребенка с пятипроцентным шансом на выживание

Ребенок 58 дней был пациентом ОРИТН Перинатального центра. Он родился в начале весны на 26 неделе беременности с весом 930 граммов. Врачи детской реанимации помогали дышать ребенку с помощью искусственной вентиляции легких.

В Рязани спасли ребенка с пятипроцентным шансом на выживание. Об этом сообщили в официальной группе рязанского областного перинатального центра во «ВКонтакте».

Ребенок родился в начале весны на 26 неделе беременности с весом 930 граммов. Врачи детской реанимации помогали дышать ребенку с помощью искусственной вентиляции легких.

«За период лечения все отделение реанимации вместе со своим маленьким пациентом боролось с дыхательной недостаточностью, врожденной пневмонией, бронхолегочной дисплазией, анемией и другими жизнеугрожающими осложнениями такого раннего появления на свет», — написали в посте.

Отмечается, что мальчик рос, набирал вес, но у него случилось еще одно осложнение — некротический энтероколит. Как объяснили в перинатальном центре, это состояние, при котором происходит разрыв стенки кишки и выход содержимого в брюшную полость, что сопровождается перитонитом.

«Данное осложнение, опять-таки, связанное с крайней незрелостью органов и систем, у таких детишек, сопровождается в 95% случаев самым трагичным исходом», — говорится в посте.

Однако на помощь специалистам вызвали врача-хирурга областной детской клинической больницы Олега Ларькина, который «провел сложнейшую операцию»: удалил часть пораженного кишечника и очистил брюшную полость. После операции ребенок восстанавливался.

Мальчик провел в стенах Перинатального центра 58 дней. За это время он стал весить 1630 граммов. Ребенка перевели для реабилитации в РОДКБ.

«Для выписки домой еще требуется немало времени, питается он, например, еще с помощью зондика, необходимо восстановление полноценной работы кишечника, но уже понятно, что этот кроха — борец», — заключили в посте.