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В московском ТЦ мужчине выстрелили в лицо из пистолета

В московском ТЦ мужчине выстрелили в лицо из пистолета. Об этом сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.

Отмечается, что между двумя посетителями произошел конфликт. Один из них выстрелил, предположительно, из травматического пистолета.

Судя по кадрам, на полу лежат два человека.

«Пострадавший, у которого окровавлено лицо, пытается прижать своего оппонента к полу, словно удерживая», — говорится в сообщении.

Автор видео утверждает, что сверху лежит человек, который защищался, «у него даже патрон торчит в щеке».

Причины потасовки неизвестны.