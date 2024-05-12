В московском ТЦ мужчине выстрелили в лицо из пистолета
В московском ТЦ мужчине выстрелили в лицо из пистолета. Об этом
Отмечается, что между двумя посетителями произошел конфликт. Один из них выстрелил, предположительно, из травматического пистолета.
Судя по кадрам, на полу лежат два человека.
«Пострадавший, у которого окровавлено лицо, пытается прижать своего оппонента к полу, словно удерживая», — говорится в сообщении.
Автор видео утверждает, что сверху лежит человек, который защищался, «у него даже патрон торчит в щеке».
Причины потасовки неизвестны.