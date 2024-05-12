В Ленобласти автомобиль с пятью пьяными подростками упал в реку

В Ленобласти в воскресенье, 12 мая, около 00:20 автомобиль с пятью пьяными подростками упал в реку. Об этом сообщила «Петербургская полиция» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти у дома 24А по Лесной улице. Наряд ДПС обратил внимание на «Шкоду Октавию», водитель которой двигался с грубыми нарушениями, создавая угрозу для окружающих. Отмечается, что требование об остановке водитель иномарки проигнорировал, увеличил скорость и скрылся.

Полицейские на служебном автомобиле начали преследование. Спустя километр, проехав по предполагаемому маршруту нарушителей, полицейские остановились у моста через реку Рощинка и обнаружили двоих подростков, 14 и 16 лет, выбравшихся из реки на берег. Выяснилось, что они были пассажирами «Шкоды».

По данным полиции, водитель иномарки не справился с управлением и упал в реку. Кроме спасшихся, в автомобиле находились еще трое школьников, 14-16 лет, в том числе 15-летний водитель.

Как установили сотрудники УМВД, подростки были пьяны. Они купили спиртное в местном магазине.

На место произошедшего вызывали спасательные службы. К утру удалось обнаружить на дне реки автомобиль и тела двух подростков. Поиски третьего — продолжаются.

Сотрудники полиции проводят проверку магазина, где продали алкоголь несовершеннолетним, а также устанавливают, каким образом подросток получил доступ к управлению транспортом.

Фото: Telegram-канал «Петербургская полиция»