В Белгородской области снова объявили ракетную опасность

Жителей призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

В Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность. Об этом написал губернатор региона Гладков в своем Telegram-канале.

Жителей призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Людей, которые находятся на улице, попросили спуститься в безопасное место.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд десятиэтажки в Белгороде. В подъезде было 40 квартир. Момент удара попал на видео.

Во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли.

По последним данным пострадали 19 человек.