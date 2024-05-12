Силовики провели обыски в доме рязанского бизнесмена

По словам Погонина, его подозревают в причастности к массовым беспорядкам. Дома у него искали запрещенную литературу.

Силовики провели обыски у основателя конно-туристического комплекса «Верхом по Мещере» в селе Орехово Евгения Погонина. Об этом сообщили в Telegram-канале «Говорит НеМосква» со ссылкой на бизнесмена.

Его остановили во время мартовских выборов и забрали старую машину на штрафстоянку. Автомобиль не вернули, но пришли «для осмотра жилища».

По словам Погонина, пятеро силовиков и двое понятых пришли к ему домой в пятницу, 10 мая. Они сообщили, что есть ордер на осмотр жилья. На вопрос, может ли бизнесмен отказаться, силовики ответили отрицательно.

Мужчине показали постановление, где было написано, что его подозревают в возможной причастности к массовым беспорядкам. Кроме того, у бизнесмена спросили, есть ли в доме запрещенная литература.

«Ответил, что не знаю, какая в наши дни литература — запрещенная. Они на самом деле стали просматривать книги, листать. И говорили: «Давайте спокойно, давайте не будем ссориться», — сказал собеседник.

Погонин попросил объяснить, почему спустя два месяца ему не вернули автомобиль. Силовики заявили, что он самостоятельно должен отвезти машину в Рязань для проведения экспертизы, потому что у них нет эвакуатора.

«Они якобы заподозрили селянина в участии в серьезном ДТП и его сокрытии», — добавили в посте.

Как рассказал каналу Погонин, он не понимает, что происходит:

«Может, акт устрашения? Но от кого это «прилетает»? Да, пишу иногда о разбитых или не чищенных дорогах, бывают у меня посты на острые темы. Этого достаточно для того, чтобы отбирать автомобиль и обыскивать дом?» — заключил Погонин.

Кроме того, ссылаясь на другой источник, «НеМосква» сообщила, что силовики побывали у еще одной жительницы Спасского района. У нее спрашивали, почему школьники не посещают уроки патриотического воспитания.

Фото: «Верхом по Мещере» во «ВКонтакте»