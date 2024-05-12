Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 12
10°
Пнд, 13
11°
Втр, 14
12°
ЦБ USD 91.82 0.7 09/05
ЦБ EUR 98.95 0.64 09/05
Нал. USD 90.00 / 100.00 11/05 09:05
Нал. EUR 95.00 / 115.00 11/05 09:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
6 405
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
10 558
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
15 917
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
35 969
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Силовики провели обыски в доме рязанского бизнесмена
По словам Погонина, его подозревают в причастности к массовым беспорядкам. Дома у него искали запрещенную литературу.

Силовики провели обыски у основателя конно-туристического комплекса «Верхом по Мещере» в селе Орехово Евгения Погонина. Об этом сообщили в Telegram-канале «Говорит НеМосква» со ссылкой на бизнесмена.

Его остановили во время мартовских выборов и забрали старую машину на штрафстоянку. Автомобиль не вернули, но пришли «для осмотра жилища».

По словам Погонина, пятеро силовиков и двое понятых пришли к ему домой в пятницу, 10 мая. Они сообщили, что есть ордер на осмотр жилья. На вопрос, может ли бизнесмен отказаться, силовики ответили отрицательно.

Мужчине показали постановление, где было написано, что его подозревают в возможной причастности к массовым беспорядкам. Кроме того, у бизнесмена спросили, есть ли в доме запрещенная литература.

«Ответил, что не знаю, какая в наши дни литература — запрещенная. Они на самом деле стали просматривать книги, листать. И говорили: «Давайте спокойно, давайте не будем ссориться», — сказал собеседник.

Погонин попросил объяснить, почему спустя два месяца ему не вернули автомобиль. Силовики заявили, что он самостоятельно должен отвезти машину в Рязань для проведения экспертизы, потому что у них нет эвакуатора.

«Они якобы заподозрили селянина в участии в серьезном ДТП и его сокрытии», — добавили в посте.

Как рассказал каналу Погонин, он не понимает, что происходит:

«Может, акт устрашения? Но от кого это «прилетает»? Да, пишу иногда о разбитых или не чищенных дорогах, бывают у меня посты на острые темы. Этого достаточно для того, чтобы отбирать автомобиль и обыскивать дом?» — заключил Погонин.

Кроме того, ссылаясь на другой источник, «НеМосква» сообщила, что силовики побывали у еще одной жительницы Спасского района. У нее спрашивали, почему школьники не посещают уроки патриотического воспитания.

Фото: «Верхом по Мещере» во «ВКонтакте»