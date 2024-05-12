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SHAMAN встретился с подростком из Рязани, который мыл машины для посещения его концерта
Рязанец и артист сняли совместное видео, в котором SHAMAN сначала не показывается в кадре, а потом появляется и приглашает всех на концерт.

SHAMAN (Ярослав Дронов) встретился с подростком из Рязани, который мыл машины для посещения его концерта. Об этом сообщил «Пятый канал».

Рязанец по имени Федор рассказал, что артист — его любимый исполнитель. Подросток хотел увидеть выступление в живую и придумал, как заработать на проходной билет.

«Я мыл машины, чтобы попасть на концерт SHAMAN. Я его фанат, он мой любимый исполнитель», — сказал Федор.

Рязанец и артист сняли совместное видео, в котором SHAMAN сначала не показывается в кадре, а потом появляется и приглашает всех на концерт, который в Рязани в воскресенье, 12 мая.

Напомним, певец SHAMAN подарил билет на свой концерт рязанскому подростку.

Кроме того, в субботу, 11 мая, в Рязани на улице Почтовой выступил SHAMAN. Певец рассказал о своем выступлении.

Фото: скриншот из видео «Пятого канала»