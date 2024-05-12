Опубликован прогноз погоды на 13 мая в Рязанской области

В регионе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, северный, 5-10 метров в секунду.

Опубликован прогноз погоды на понедельник, 13 мая, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В регионе будет облачная погода, с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 0, +2 градуса, местами ожидаются заморозки до -3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +7, +12 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 метров в секунду.