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Малков объявил сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Белгороде
«Объявляем крупный сбор гуманитарной помощи для пострадавших, в том числе предметов личной гигиены и постельных принадлежностей. В ближайшее время направим ее белгородцам», — написал губернатор.

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Белгороде. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы постоянно на связи с коллегами из Белгородской области. Объявляем крупный сбор гуманитарной помощи для пострадавших, в том числе предметов личной гигиены и постельных принадлежностей. В ближайшее время направим ее белгородцам», — написал губернатор.

По словам Малкова, принять участие и принести гуманитарную помощь можно по адресам:

  1. Региональный штаб Общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ — Рязань, улица Затинная, дом № 8 корпус 2, телефон 77-17-18 доб. 4. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
  2. «Добро.Центр» — Рязань, улица Либкнехта, дом № 11, телефон +7 (910) 506-20-20. Режим работы: с понедельника по пятницу с 14.00 до 20.00.

Финансовую помощь пострадавшим можно направить напрямую в Белгородский фонд поддержки военнослужащих и их семей. Отмечается, что перечисление можно сделать в приложении банка.

Малков выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, из-за обстрела ВСУ обрушился подъезд десятиэтажки в Белгороде. В подъезде было 40 квартир.

Во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли. В МЧС рассказали о погибших и пострадавших.