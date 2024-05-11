В Сараях сгорели две хозпостройки

В Сараях в пятницу, 10 мая, произошел крупный пожар. Загорелись деревянные хозяйственные постройки, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Сараях в пятницу, 10 мая, произошел крупный пожар. Загорелись деревянные хозяйственные постройки, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В пожарно-спасательной части рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 17:40. На улице Привокзальной загорелись сараи под одной общей крышей.

На место направили три служебных машины и семь человек. Из-за сильного ветра огонь мог перекинуться на соседние постройки.

В результате ЧП два сарая сгорели, еще два удалось спасти. Выгорело около 70 кв. м. Пожар потушили к 22 часам.