В Рязанской области 12 мая ожидается до +11 градусов
Ночью местами возможны дождь и мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, 6-11 метров в секунду.
В Рязанской области в воскресенье, 12 мая, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит 0, +3 градуса, местами ожидаются заморозки до -2 градусов, днем +6, +11 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
Ночью местами возможны дождь и мокрый снег. Днем преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, северный, 6-11 метров в секунду.
Напомним, ранее рязанское ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение о заморозках.