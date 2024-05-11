В Рязани задержали мигранта, распространявшего наркотики
Полицейские на улице Бирюзова задержали 30-летнего иностранца. Выяснилось, что постоянно проживающий в Москве мигрант на время приехал в Рязань для распространения синтетического наркотика.
В Рязани задержали гражданина одной из стран Средней Азии по подозрению в причастности к наркоторговле. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские на улице Бирюзова задержали 30-летнего иностранца. Выяснилось, что постоянно проживающий в Москве мигрант на время приехал в Рязань для распространения синтетического наркотика. Он нанялся закладчиком в нелегальный интернет-магазин.
При личном досмотре оперативники изъяли один сверток с метадоном, аналогичную «закладку» обнаружили на участке местности на этой же улице. Общая масса изъятого наркотика составила 1,01 грамма.
Следователь ОМВД по Московскому району возбудил уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Мужчину заключили под стражу.