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В Рязани шелкопряд объел листья лип и тополей
В Рязани заметили объеденные вредителями листья деревьев. Фото опубликованы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В Рязани заметили объеденные вредителями листья деревьев. Фото опубликованы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Липы и тополя в Рязани. Листья в таком состоянии», — сообщается в посте.

Напомним, ранее рязанцы засняли на деревьях в Солотче шелкопряда. Насекомое объело листья деревьев.

Также в Рязани шелкопряд объел кусты клубники во дворе местной жительницы.