В Рязани шелкопряд объел листья лип и тополей
В Рязани заметили объеденные вредителями листья деревьев. Фото опубликованы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
В Рязани заметили объеденные вредителями листья деревьев. Фото опубликованы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
«Липы и тополя в Рязани. Листья в таком состоянии», — сообщается в посте.
Напомним, ранее рязанцы засняли на деревьях в Солотче шелкопряда. Насекомое объело листья деревьев.
Также в Рязани шелкопряд объел кусты клубники во дворе местной жительницы.