В Рязани поймали пьяного 19-летнего водителя

Наряд отдельного батальона ППС полиции во время патрулирования улиц заметил автомобиль ВАЗ-2107, который двигался подозрительно.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения по улице в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Наряд отдельного батальона ППС полиции во время патрулирования улиц заметил автомобиль ВАЗ-2107, который двигался подозрительно.

Машину остановили, у 19-летнего рязанца за рулем прослеживались явные признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование и установили у водителя 0,829 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что намного превышает допустимый уровень.

Полицейские отстранили нарушителя от управления транспортным средством и составили на него административный протокол. Мужчине грозит штраф и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.