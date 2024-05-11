В Рязани на улице Новоселов задержали объявленного в федеральный розыск мужчину

Наряд отдельного батальона ППС полиции во время патрулирования заметил на улице Новоселов мужчину, который выпивал алкоголь.

В Рязани патрульные полицейские задержали на улице Новоселов мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Наряд отдельного батальона ППС полиции во время патрулирования заметил на улице Новоселов мужчину, который выпивал алкоголь.

Нарушителя остановили, выяснилось, что 39-летний рязанец объявлен в федеральный розыск. Злоумышленник был осужден за умышленное причинение вреда здоровью и пытался скрыться от наказания.

Патрульные доставили рязанца в отдел полиции, его передадут инициаторам розыска.