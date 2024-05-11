В Ростовской области загорелась цистерна на железной дороге

В Орловском районе Ростовской области в субботу, 11 мая, загорелась цистерна с топливом на железнодорожной станции «Куберле». Об этом сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

В Орловском районе Ростовской области в субботу, 11 мая, загорелась цистерна с топливом на железнодорожной станции «Куберле». Об этом сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

Пострадавших нет.

«В 1:42 поступила информация о загорании цистерны с топливом грузового состава на ж/д станции „Куберле“ в поселке Красноармейский. В результате ЧП никто не пострадал. В 3:54 пожар локализован на 200 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают 52 спасателя и 15 единиц техники.