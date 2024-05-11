Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 11
Вск, 12
10°
Пнд, 13
11°
ЦБ USD 91.82 0.7 09/05
ЦБ EUR 98.95 0.64 09/05
Нал. USD 90.00 / 100.00 11/05 09:05
Нал. EUR 95.00 / 115.00 11/05 09:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
6 003
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
10 199
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
15 539
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
35 595
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Липецкой области задержали наркокурьера из Рязани
В Задонском районе по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере полицейские задержали 40-летнего рязанца. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

В Задонском районе по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере полицейские задержали 40-летнего рязанца. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

Ночью во время несения службы на 15-м километре автодороги Задонск — Донское внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек стоящий на обочине автомобиль. Водитель при виде полиции занервничал и попытался избавиться от свертка.

Автоинспекторы пресекли попытку и задержали мужчину. Согласно справке об исследовании, изъятое вещество оказалось производным N-метилэфедрона общей массой более 980 граммов.

40-летний рязанец был задержан с поличным сразу же после изъятия из тайника свертка с запрещенным веществом. Злоумышленник собирался перевезти наркотики в Рязанскую область, чтобы оставить там «закладки».

"Работу" мужчина нашел в интернете и действовал по указанию куратора.

Возбуждено уголовное дело, рязанец заключен под стражу.