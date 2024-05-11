В Липецкой области задержали наркокурьера из Рязани

В Задонском районе по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере полицейские задержали 40-летнего рязанца. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

В Задонском районе по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере полицейские задержали 40-летнего рязанца. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

Ночью во время несения службы на 15-м километре автодороги Задонск — Донское внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек стоящий на обочине автомобиль. Водитель при виде полиции занервничал и попытался избавиться от свертка.

Автоинспекторы пресекли попытку и задержали мужчину. Согласно справке об исследовании, изъятое вещество оказалось производным N-метилэфедрона общей массой более 980 граммов.

40-летний рязанец был задержан с поличным сразу же после изъятия из тайника свертка с запрещенным веществом. Злоумышленник собирался перевезти наркотики в Рязанскую область, чтобы оставить там «закладки».

"Работу" мужчина нашел в интернете и действовал по указанию куратора.

Возбуждено уголовное дело, рязанец заключен под стражу.