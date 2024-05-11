В Краснодарском крае 14-летний подросток погиб за рулем Geely

На Кубани 14-летний подросток сел за руль машины Geely, врезался в грузовик и погиб. Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

На Кубани 14-летний подросток сел за руль машины Geely, врезался в грузовик и погиб. Об этом сообщает « Кубань 24 » со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Смертельная авария произошла 11 мая в 5:45 на 24-м километре трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Красноармейском районе.

По предварительным данным, 14-летний подросток из станицы Новомышастовской выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В результате аварии водитель погиб на месте до приезда медиков.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.