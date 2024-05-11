В Коми момент обрушения части общежития попал на видео

По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ.

В городе Печора республики Коми в субботу, 11 мая, частично обрушилось общежитие. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в республиканском управлении МЧС РФ.

Ведомство в субботу сообщило, что на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом.

Он был признан аварийным, сообщил глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале .

Момент ЧП попал на видео, кадры опубликовали в соцсетях.