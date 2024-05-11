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В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали 8 мирных жителей
Об этом в субботу, 11 мая, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Над Белгородским районом сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей. Об этом в субботу, 11 мая, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Троих пострадавших с различными осколочными ранениями врачи доставили из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу. Двух пострадавших мужчин из поселка Дубовое — в горбольницу № 2 Белгорода. Еще троим пострадавшим медпомощь оказана на месте, от госпитализации они отказались, добавил Гладков.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Новосадовый различные повреждения зафиксированы в 21 частном жилом домовладении и одной надворной постройке», — также говорится в сообщении главы региона.⠀

Все оперативные и аварийные службы работают на местах.