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Рязанец похитил машину у молодого человека, которому ранее ее продал
В Рязани полицейские раскрыли кражу автомобиля ВАЗ-2115 с парковки у дома владельца. Похитителем оказался ее бывший владелец, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани полицейские раскрыли кражу автомобиля ВАЗ-2115 с парковки у дома владельца. Похитителем оказался ее бывший владелец, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции по Советскому району задержали 19-летнего рязанца, подозреваемого в краже ВАЗ-2115. Машину изъяли.

Ранее в полицию обратился 20-летний местный житель и сообщил, что от дома пропал автомобиль ВАЗ-2115, который он накануне вечером припарковал. При этом салон машины он запер.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что он недавно стал собственником этой машины и установили двух предыдущих владельцев.

В ходе объезда адресов оперативники обнаружили пропавший автомобиль. Он был припаркован недалеко от дома, в котором проживает 19-летний рязанец, ранее владевший «Жигулями». Мужчину разыскали и задержали.

По предварительной информации, 19-летний рязанец оставил себе ключ от замка зажигания после продажи легковушки. Гуляя по улицам, он случайно увидел машину и решил на ней уехать. Заведя автомобиль своим ключом, злоумышленник скрылся и припарковался возле дома.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.