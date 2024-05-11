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Рязанцы сообщили о странном преследователе на Московском шоссе
Рязанцы рассказали о странном мужчине, который преследует пешеходов. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте» в субботу, 11 мая.

Рязанцы рассказали о странном мужчине, который преследует пешеходов. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте» в субботу, 11 мая.

«На Московском шоссе — Коломенской ходит странный мужчина. Преследует людей, идет буквально в метре от человека позади. При изменении маршрута также меняет и продолжает идти. Остановились на остановке, он встал недалеко и смотрел еще минуты две. Единственное, что спасло — люди на остановке. Что хотел, непонятно. Страшно очень. Постояв минуты две, быстро убежал», — говорится в посте.

Напомним, ранее рязанка рассказала о преследователе в парке Гагарина.