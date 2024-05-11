Рязанцы поделились снимками северного сияния

Рязанцы в ночь на субботу, 11 мая, наблюдали северное сияние. Фото из разных районов области опубликованы в группе Rznastro «ВКонтакте».

Рязанцы в ночь на субботу, 11 мая, наблюдали северное сияние. Фото из разных районов области опубликованы в группе Rznastro «ВКонтакте».

"Рязанскую область накрыла третья (за всю историю наблюдения) по мощности магнитная буря. Даже сейчас продолжается сильная магнитная буря, но сможет ли она дотянуть до вечера? Посмотрим ближе к ночи", — сообщается в одном из постов.