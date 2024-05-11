Опубликовано видео из салона автобуса перед падением в реку в Петербурге

Судя по кадрам, водитель пытается справиться с управлением и вырулить, но у него не получается. Запись прерывается перед моментом падения в реку.

В сети появилось видео из салона автобуса перед его падением в Мойку в центре Санкт-Петербурга. Кадры опубликовал телеграм-канал 112.

Судя по кадрам, водитель пытается справиться с управлением и вырулить, но у него не получается. Запись прерывается перед моментом падения в реку.

По последним данным, в ДТП погибли 7 человек. Водитель автобуса пострадал и находится в больнице.

Напомним, трагедия случилась накануне, 10 мая.