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Опубликовано видео из салона автобуса перед падением в реку в Петербурге
Судя по кадрам, водитель пытается справиться с управлением и вырулить, но у него не получается. Запись прерывается перед моментом падения в реку.

В сети появилось видео из салона автобуса перед его падением в Мойку в центре Санкт-Петербурга. Кадры опубликовал телеграм-канал 112.

Судя по кадрам, водитель пытается справиться с управлением и вырулить, но у него не получается. Запись прерывается перед моментом падения в реку.

По последним данным, в ДТП погибли 7 человек. Водитель автобуса пострадал и находится в больнице.

Напомним, трагедия случилась накануне, 10 мая.