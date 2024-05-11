Опубликован график отключения горячей воды в Рязани в июне
Стал известен график отключения горячего водоснабжения в июне в Рязани. Он опубликован на сайте МУП «РМПТС».
Стал известен график отключения горячего водоснабжения в июне в Рязани. Он опубликован на
Отключения обусловлены проведением планово-профилактических работ на системах и объектах теплоснабжения.
Горячую воду отключат в домах на улицах: Бирюзова, Вознесенской, Вокзальной, Высоковольтной, Грибоедова, Дзержинского, Интернациональной, Ленинского Комсомола, Пушкина, Татарской, Чкалова, Шевченко, Михайловскому шоссе, Первомайскому проспекту и другим.
Весь список адресов можно узнать по