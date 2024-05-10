В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с оформлением скидки на электроэнергию

Злоумышленники звонят жертвам, представляются сотрудниками различных госструктур и предлагают лицам старше 60 лет оформить скидку на электроэнергию в размере 50%.

В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с оформлением скидки на электроэнергию. Об этом сообщает «Вестник Киберполиции России».

Злоумышленники звонят жертвам, представляются сотрудниками различных госструктур и предлагают лицам старше 60 лет оформить скидку на электроэнергию в размере 50%.

После они просят назвать свои персональные данные, а также код подтверждения из СМС, который требуется для активизации скидки.

Но в действительности человеку приходит код подтверждения от портала «Госуслуги» на смену пароля.