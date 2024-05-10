Полицейские задержали двоих рязанцев за кражу денег у пенсионера

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали двоих рязанцев за кражу денег у пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что мужчина обратился к правоохранителям и сообщил, что из его квартиры пропали 18 тысяч рублей.

Кроме того, пенсионер рассказал, что накануне к нему приходили двое мужчин в «спецовке». Они осматривали газовую плиту.

Сотрудники полиции установили, что к краже причастны 29-летний и 33-летний местные жители.

Возбуждено уголовное дело.