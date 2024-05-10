Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 11-12 мая

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В ТРЦ «М5 Молл» пройдет детское шоу с челленджами от блогера-миллионника Влада Бумаги (Влада А4), а в государственном музее-заповеднике Сергея Есенина состоится XIV межрегиональный фольклорный фестиваль традиционной народной культуры «Красная горка в Константинове».
На площадке «СВОБОДА» event-холл выступит исполнительница Polnalyubvi, в клубе Deep — Леша Свик, а в кафе-клубе «Старый парк» пройдет концерт «Пасхальный букет».
В ДС «Олимпийский» выступит автор и исполнитель всенародно любимых хитов Shaman, а в клубе Deep пройдет вечеринка «Стой! Можно я с тобой?»
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».