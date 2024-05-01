В Спасском районе житель Подмосковья незаконно получал «чернобыльские» выплаты

Житель Подмосковья незаконно получал «чернобыльские» выплаты на себя и малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Житель Подмосковья незаконно получал «чернобыльские» выплаты на себя и малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе проверки правоохранители обнаружили факты мошенничества при получении социальных пособий за проживание в зоне, подвергавшейся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Полицейские установили, что 44-летний уроженец Средней Азии, натурализованный гражданин РФ, в 2014 году зарегистрировался в одном из сел Спасского района из переченя пунктов зоны радиоактивного загрязнения. Мужчине была назначена ежемесячная социальная выплата. При этом фактически он проживал в Ленинском районе Подмосковья и работал в сфере ЖКХ Москвы. В результате он неправомерно получил из Пенсионного фонда России 65 тысяч рублей.

В 2017 году злоумышленник зарегистрировал в селе своего годовалого сына и получил 74 680 тысяч рублей от ПФР и 188 686 тысяч рублей от Центра социальных выплат Рязанской области.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении выплат и мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.