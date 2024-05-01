В Москве после падения с 7-го этажа погиб двухлетний мальчик

Двухлетний ребенок скончался после падения из окна 7-го этажа в Москве. Об этом в среду, 1 мая, сообщили в столичной прокуратуре.

Двухлетний ребенок скончался после падения из окна 7-го этажа в Москве. Об этом в среду, 1 мая, сообщили в столичной прокуратуре.

Трагедия произошла на улице Корнейчука. По предварительным данным, мать ребенка в момент инцидента ненадолго отвлеклась.

Мальчик скончался от полученных в результате падения с высоты травм.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

В прокуратуре призвали родителей не оставлять детей одних и оградить от открытых окон.