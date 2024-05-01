В Крыму легковушка попала под поезд, погиб мужчина
Мужчина погиб при столкновении товарного поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Джанкойском районе Крыма.
Мужчина погиб при столкновении товарного поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Джанкойском районе Крыма. Об этом
Авария произошла на железнодорожном переезде Богемка. В результате столкновения товарного поезда и ВАЗ-2106 погиб пассажир автомобиля.
В больницу в тяжелом состоянии доставили водителя и еще двух пассажирок: женщину и ее шестилетнюю дочь.
Возбуждено уголовное дело, на месте аварии работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства трагедии.