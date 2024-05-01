В городе Иваново во время первомайской эстафеты скончался мужчина

Об этом сообщила прокуратура области в среду, 1 мая.

В Ленинском районе города Иваново умер участник первомайской эстафеты. Об этом сообщила прокуратура области в среду, 1 мая.

По предварительным данным, на площади Революции один из участников первомайской эстафеты, 43-летний мужчина, почувствовал себя плохо. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

Прокуратура начала проверку.

Напомним, 1 мая пенсионер скончался во время работы на огороде в селе Ново-Сергиевка Александро-Невского района.