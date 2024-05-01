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В Астрахани тополь упал на детской площадке и убил семилетнюю девочку
По факту гибели школьницы возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В Астрахани во вторник, 30 апреля, порыв ветра повалил тополь на детской площадке. Дерево упало на семилетнюю девочку, пострадавшую госпитализировали, но она скончалась. По факту гибели школьницы возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел на улице Куликова. Ребенка доставили в реанимацию, но спасти ее не удалось.