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Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года
Состояние богатейших россиян с начала года в целом выросло на 14,895 миллиардов долларов. Рейтинг опубликовало РИА Новости на основании данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние богатейших россиян с начала года в целом выросло на 14,895 миллиардов долларов. Рейтинг опубликовало РИА Новости на основании данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. Сейчас в нем 26 россиян, их общее состояние на 1 мая составляет 348,72 миллиарда долларов.

Самым богатым остается один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло до 31,3 миллиарда долларов. Второе и третье места заняли совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов с состоянием до 27,4 миллиардов и бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин — до 27,4 миллиарда долларов.

Четвертую строчку занял совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, его капитал снизился до 25,9 миллиарда. На пятом месте остается основной бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов, чье состояние выросло до 25,1 миллиарда долларов. Больше всех прибавил бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, состояние которого увеличилось на 5,34 миллиарда долларов — до 24,2 миллиарда.

Седьмую строчку вновь занял Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), восьмую удерживает Михаил Прохоров (группа «Онэксим»), на девятом месте вновь находится основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман, а топ-10 закрывает совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко.