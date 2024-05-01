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Сотрудники Госавтоинспекции массово проверили рязанских мотоциклистов
Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области во вторник, 30 апреля, провели на территории региона оперативно-профилактические мероприятия «Мотоцикл».

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области во вторник, 30 апреля, провели на территории региона оперативно-профилактические мероприятия «Мотоцикл».

Госавтоинспекторы выявляли нарушения правил дорожного движения среди водителей мототранспортных средств.

В ходе проверки установили более 10 правонарушений, сообщается в телеграм-канале рязанской Госавтоинспекции.