Сотрудники Госавтоинспекции массово проверили рязанских мотоциклистов
Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области во вторник, 30 апреля, провели на территории региона оперативно-профилактические мероприятия «Мотоцикл».
Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области во вторник, 30 апреля, провели на территории региона оперативно-профилактические мероприятия «Мотоцикл».
Госавтоинспекторы выявляли нарушения правил дорожного движения среди водителей мототранспортных средств.
В ходе проверки установили более 10 правонарушений, сообщается в телеграм-канале рязанской Госавтоинспекции.