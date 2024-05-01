Скончался рок-музыкант и продюсер группы «Кино» Андрей Тропилло

Ушел из жизни продюсер групп «Аквариум» и «Кино», рок-музыкант Андрей Тропилло. Ему было 73 года, сообщает SHOT.

Ушел из жизни продюсер групп «Аквариум» и «Кино», рок-музыкант Андрей Тропилло. Ему было 73 года, сообщает SHOT.

По словам дочери музыканта, ей сообщили о смерти отца соседи Тропилло. Тело мужчины обнаружили в квартире в воскресенье, 28 апреля. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Музыканта похоронят в Финляндии, где он жил последние годы.

Андрей Тропилло в 1980-х в своей студии «АнТроп» записывал альбомы рок-групп «Кино», «Аквариум», «Алиса», «Ноль», «Зоопарк», а также участвовал в записи альбомов как музыкант.