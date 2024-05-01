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Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз российским туристам
Об этом заявил заведующий консульским отделом местного посольства РФ Александр Ивин, сообщает ТАСС.

Власти Шри-Ланки продлили выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок. Об этом заявил заведующий консульским отделом местного посольства РФ Александр Ивин, сообщает ТАСС.

«Посольство России получило ноту, которая сообщает, что этот режим продлен. Пока неясно, станет ли этот пилотный проект постоянно действующим и когда», — рассказал Ивин.

Кроме России, решение приняли в отношении шести стран: Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии.

Шри-Ланка открыла выдачу бесплатных виз в ноябре прошлого года в целях привлечения на остров большего числа туристов.