Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз российским туристам

Об этом заявил заведующий консульским отделом местного посольства РФ Александр Ивин, сообщает ТАСС.

Власти Шри-Ланки продлили выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок. Об этом заявил заведующий консульским отделом местного посольства РФ Александр Ивин, сообщает ТАСС .

«Посольство России получило ноту, которая сообщает, что этот режим продлен. Пока неясно, станет ли этот пилотный проект постоянно действующим и когда», — рассказал Ивин.

Кроме России, решение приняли в отношении шести стран: Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии.

Шри-Ланка открыла выдачу бесплатных виз в ноябре прошлого года в целях привлечения на остров большего числа туристов.