Рязанцы записали звук сирены во время ночного пожара на нефтезаводе

Звук сирены во время атаки беспилотника на рязанский НПЗ попал на видео. Им поделились с РЗН. инфо очевидцы.

Звук сирены во время атаки беспилотника на рязанский НПЗ попал на видео. Им поделились с РЗН. инфо очевидцы.

Напомним, в среду, 1 мая, около 3:00 на РНПК произошел пожар. Была включена сирена воздушной тревоги.

Ранее видео с места случившегося опубликовали очевидцы.

Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над территорией Рязанской области. Губернатор Павел Малков прокомментировал случившееся.