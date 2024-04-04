Жителя Рыбновского района осудят за изнасилование 15-летней девушки

Инцидент произошел в Рыбном 16 октября 2023 года.

В Рязанской области за изнасилование 15-летней девушки осудят мужчину. Об этом сообщило региональное СУ СК России.

Инцидент произошел 16 октября 2023 года в Рыбном.

Следствие установило, что пьяный обвиняемый 1998 года рождения познакомился с 15-летней девушкой в соцсети. Он изнасиловал ее и совершил иные насильственные действия сексуального характера. Узнав о случившемся, мать подростка обратилась в полицию.

Ранее судимого мужчину задержали и заключили под стражу.

Следствие собрало доказательственную базу, дело направили в суд.