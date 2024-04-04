В Удмуртии в ДТП с двумя грузовиками погиб человек

В Удмуртии в ДТП погиб человек. Об этом сообщил портал « Gorod Glazov ».

Авария произошла в четверг, 4 апреля, около 15:50, на 124-м километре дороги «Подъезд к г. Ижевск и Пермь от автодороги М-7 „Волга“».

По предварительной информации, Hyundai Solaris столкнулся с двумя грузовиками. В результате погиб пассажир легковушки, а водитель госпитализирован.

Спасатели проводили работы по деблокированию зажатых в легковом автомобиле.

На месте работают сотрудники оперативных служб, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.