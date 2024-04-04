В Совфеде заявили, что в России не планируется мобилизация

Об этом сказал первый зампред оборонного комитета Виктор Бондарев.

В России не планируют проводить мобилизацию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на первого зампреда оборонного комитета Совета Федерации Виктора Бондарева.

По его словам, страна справляется имеющимся боевым ресурсом.

Напомним, в среду, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ якобы планирует мобилизовать 300 тысяч военных к 1 июня. Информацию прокомментировали глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.