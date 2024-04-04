В Шацком районе осудили главу сельского поселения за служебный подлог

По данным следствия, женщина контролировала отбывание наказания одного из осужденных, ему были назначены обязательные работы в количестве 120 часов. Она разрешила мужчине не приходить в администрацию и не отбывать наказание.

В Шацком районе осудили главу сельского поселения за служебный подлог. Об этом сообщили в пресс-службе Шацкого районного суда.

По данным следствия, женщина контролировала отбывание наказания одного из осужденных, ему были назначены обязательные работы в количестве 120 часов. Она разрешила мужчине не приходить в администрацию и не отбывать наказание.

Отмечается, что женщина ежедневно вносила в табель учета сведения о том, что мужчина отбывает наказание и ставила на документ свою роспись и печать.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Рязанский областной суд.